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UEFA Başkanı Ceferin'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü!

İtalyan Corriere Dello Sera Gazetesi’ne röportaj veren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın futbola büyük destek verdiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
UEFA Başkanı Ceferin'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan sportif yaptırımlarla ilgili İtalyan Corriere Dello Sera Gazetesi'ne röportaj verdi. Savaşa karşı olduklarını belirten Ceferin, "Rusya'daki Şampiyonlar Ligi finalini iptal ettik. Gazprom ile olan anlaşmayı sonlandırdık. Savaşın karşısında olduğumuzu göstermek istedik" diye konuştu. Sloven futbol adamı, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında "Geçmişte görüştük. Futbolu sevdiğini söyleyemeyeceğim. Diğer sporlarla ilgileniyor. Ama büyük futbol hayranı olan ve futbola yatırım yapan Avrupalı politikacılar var. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere. Erdoğan futbola büyük destek ve önem veriyor" ifadelerini kullandı.

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