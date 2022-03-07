Haberler Futbol TFF antrenör eğitim programlarını sürdürüyor!

TFF antrenör eğitim programlarını sürdürüyor!

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlediği antrenör eğitim programları devam ediyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 16:51
TFF antrenör eğitim programlarını sürdürüyor!

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in başında bulunduğu programlar, "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde düzenleniyor.

24 Şubat-6 Mart tarihleri arasında yeni eğitim döneminin 11 ve 12. gruplarının ilk aşama UEFA A eğitim programları gerçekleştirildi.

Ayrıca 13 ve 14. grupların ilk aşama UEFA B eğitim programları ise Antalya'da devam ediyor. 109 aday antrenörü kapsayan bu 4 eğitime 5 farklı kulüpten toplam 150 piyon oyuncu destek veriyor.

İçerik olarak da yenilenen programlarda aday antrenörler farklı kriterlere göre değerlendirme süreçlerinden geçiyor.

DİĞER
SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci’nin kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu’ndan şok değerlendirme…
Türkiye onu sırtında yavru köpeği taşıdığı fotoğrafla tanıdı! Suriyeli Mustafa 'Ayaz' adını verdiği köpeğe evlerinde bakıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor