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Amerikan Futbol Ligi MLS'te rekor gecesi

MLS'te Charlotte FC, seyirci rekoru kırılan maçta Los Angeles Galaxy'ye 1-0 yenilirken Dallas'ı yenen New England Revolution'da Bruce Arena, lig tarihinin en çok galibiyet alan antrenörü oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 12:42
Amerikan Futbol Ligi MLS'te rekor gecesi

MLS'te 2021/22 sezonunun 2. haftası dün ve bu sabaha karşı oynanan 12 maçla başladı.

Ligin yeni ekiplerinden Charlotte FC, ev sahibi olarak çıktığı ilk maçta Los Angeles Galaxy'ye 1-0 yenildi. Karşılaşmanın tek golünü Efrain Alvarez 77. dakikada kaydetti.

MLS yönetiminin 2019'da lige yeni takım alma kararı sonrasında başvurusu kabul edilen Charlotte'ın ligdeki ilk sezonu pandemi nedeniyle ertelenmişti.

26 Şubat'ta başlayan yeni sezonla birlikte MLS'te ilk kez yer alan Charlotte'ın Los Angelexy ile oynadığı maç tarihe geçti.

NFL takımlarından Carolina Panthers'le aynı stadyumu paylaşan Charlotte, ligdeki ilk iç saha maçında 74 bin 479 seyirciyle lig rekorunu kırdı.

Önceki lig rekoru kime ait?
MLS'te dün kırılan seyirci rekorunun bir önceki sahibi ise Atlanta United. 2018'de MLS Cup'ta oynanan maçta 73 bin 19 kişiyle rekoru kıran Atlanta United, 2019'da 72 bin 548 seyirciyle normal sezon rekorunu da elinde bulunduruyordu.

Bruce Arena lig rekorunu kırdı
Ligde oynanan bir diğer maçta New England Revolution, FC DallasCarles Gil'in 45+2'de penaltıdan attığı golle mağlup etti. Bu sezonki ilk galibiyetini alan New England, puanını 4'e yükseltti.

Alınan galibiyetle birlikte New England Revolution'ın teknik direktörü Bruce Arena tarihe geçti.

Bu maçın ardından kariyerinin 241. galibiyetini elde eden tecrübeli antrenör, MLS tarihinde en çok maç kazanan isim oldu.

Bruce Arena daha önce ligde D.C. United, New York Red Bulls ve Los Angeles Galaxy'de çalıştı. 70 yaşındaki antrenör iki farklı dönemde Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'na görev aldı.

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