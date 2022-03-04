Aktüel haberler (04.03.2022)

TİMSAH GAZA BASTI

Ligde pazar günü Boluspor'la karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarına devam ediyor. Temposunu artıran yeşil-beyazlılarda, Tamer Tuna yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla sürerken; son bölümde taktik çalışma yapıldı.

BERGAMA'DA YENİ DÖNEM

TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Bergama Belediyespor'da, Teknik Direktör Halim Karaköse'yle yollar ayrıldı. Başkan Bilir Altay, sezon sonuna kadar antrenör Soner Keleş ve ekibi ile yola edeceklerini açıklandı. Keleş, Murat Yoldaş'la yollar ayrıldıktan sonra ligde 2 maçta takımın başında sahaya çıkmıştı.

SİVAS PLAY-OFF AŞKINA

Kırmızı Grup'ta bugün Soma'ya konuk olacak Sivas Belediye'nin Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, "Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Kazandığımız zaman playoff için daha iyi bir duruma geleceğiz. İnşallah iyi bir sonuçla ayrılacağız. Bu maçta oyuncularıma da güveniyorum" diyerek iddiasını gösterdi.

ALTINORDU ZAFERİ İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta Menemen galibiyetiyle kendine gelen Altınordu, Erzurumspor deplasmanından zaferle dönmenin planlarını yapıyor. Takıma öz güven geldiğini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazandığımız takdirde her şey bizim lehimize dönecek. 3 puan çok değerli ve anlamlı olacak" ifadesini kullandı.

29. HAFTA BUGÜN BAŞLIYOR

2. Lig Kırmızı Grup'ta 29. hafta, 14.30'daki Ankaraspor- Kahramanmaraş ve Somaspor- Sivas Belediye maçlarıyla başlayacak. 3. Lig 3. Grup'ta ise aynı saatte Ordu 1967'yle Derince karşılaşacak.

KAF-KAF 3 EKSİKLE ÇIKACAK

3.LIG 3. Grup'ta düşme hattının üzerinde yer alan Karşıyaka, yarın 4 puanlı Ceyhanspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. İzmir ekibinde, sakatlıkları bulunan Fatih Ergen, Aykut ve Kerem olmayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu'nu yenen düşme hattındaki Turgutluspor, her maça final gözüyle bakıyor. Teknik Direktör Nazım Gülay, "İnegöl, Sarıyer ve Niğde'yle 1 haftada 3 maç yapacağız. Kazanmak istiyoruz" dedi.

2. Lig ekibi Nazilli Belediye'de, teknik adam bilmecesi çözülüyor. Kadir Kar'ın ayrılığı sonrası son iki maça Ayhan Yıldız'la çıkan siyah-beyazlılar, Fatih Kavlak'la temasa geçti. 47 yaşındaki hocayla görüşmeler son aşamaya geldi.

3. Lig 3. Grup'ta play-off potasında yer alan İçel İdman Yurdu, Teknik Direktör Ender Alkan'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kasım 2021'de İçel'e imza atan 45 yaşındaki çalıştırıcı, 14 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.