Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk alıştı! İki asist...

Yusuf Yazıcı'nın kendilerine büyük avantaj sağladığını belirten genç teknik adam, "Sabit parçalar futbolun önemli bir parçasıdır. Şu anda bunları mükemmel bir şekilde yerine getiren bir oyuncumuz var. Yusuf'tan bahsediyorum. Bu bize oyunun bu yönünde büyük bir avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.