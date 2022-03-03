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Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk alıştı! İki asist...

Son dakika spor haberleri... Devre arası transfer döneminde Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralık olarak giden milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımına çabuk adapte oldu. İlk maçında golle tanışan yıldız isim, Sochi karşılaşmasında da iki asiste imzasını attı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 14:18
Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk alıştı! İki asist...

CSKA Moskova, Rusya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Sochi'yi 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. CSKA Moskova forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yaptığı 2 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk alıştı! İki asist...

Rusya Kupası Son 16 Turu'nda Sochi, CSKA Moskova'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 41'inci dakikada Christian Noboa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk alıştı! İki asist...

60'ıncı dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Diveev'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti ve CSKA Moskova skoru 1-1'e getirdi.

Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk alıştı! İki asist...

87'nci dakikada yine Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diveev, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve CSKA Moskova'yı 2-1 öne geçirdi.

Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk alıştı! İki asist...

Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupada çeyrek finale yükselen takım oldu.

Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk alıştı! İki asist...

"YUSUF'UN HARİKA BİR SETİ VAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski, milli oyuncu Yusuf Yazıcı için övgü dolu ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk alıştı! İki asist...

Yusuf Yazıcı'nın kendilerine büyük avantaj sağladığını belirten genç teknik adam, "Sabit parçalar futbolun önemli bir parçasıdır. Şu anda bunları mükemmel bir şekilde yerine getiren bir oyuncumuz var. Yusuf'tan bahsediyorum. Bu bize oyunun bu yönünde büyük bir avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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