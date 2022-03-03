Savaştan kaçmayı başaran gurbetçi futbolcu: Ukrayna'da insanlar aç kalabilir

Transfer işlemlerini tamamlamak için Ukrayna'nın Kharkov kentine giden Doğan'ın havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı. 25 yaşındaki futbolcu, salı günü Almanya'nın Hamburg kentine ulaşmayı başardı. Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Doğan, sonunda ailesine ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Söyleyecek söz bulamadığını ve durumun çok üzücü olduğunu vurgulayan Doğan, savaş durumundaki Ukrayna'da insanların yiyecek bir şeyleri olmadığı için yardım toplayacağını, oradaki çocukların ve ailelerin her şeyden önemli olduğunu söyledi.