Haberler Futbol Savaştan kaçmayı başaran gurbetçi futbolcu: Ukrayna'da insanlar aç kalabilir

Savaştan kaçmayı başaran gurbetçi futbolcu: Ukrayna'da insanlar aç kalabilir

Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transfer olmak için ülkeye giden gurbetçi futbolcu Abdullah Doğan, savaştan kaçmayı başardı. Romanya sınırını geçen Doğan, Almanya'nın Hamburg kentine ulaştı. Ukrayna’da insanların yiyecek bir şeyleri olmadığı için yardım toplayacağını, oradaki çocukların ve ailelerin her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 13:45
Savaştan kaçmayı başaran gurbetçi futbolcu: Ukrayna'da insanlar aç kalabilir

Transfer işlemlerini tamamlamak için Ukrayna'nın Kharkov kentine giden Doğan'ın havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı. 25 yaşındaki futbolcu, salı günü Almanya'nın Hamburg kentine ulaşmayı başardı. Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Doğan, sonunda ailesine ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Söyleyecek söz bulamadığını ve durumun çok üzücü olduğunu vurgulayan Doğan, savaş durumundaki Ukrayna'da insanların yiyecek bir şeyleri olmadığı için yardım toplayacağını, oradaki çocukların ve ailelerin her şeyden önemli olduğunu söyledi.

DİĞER
Son dakika: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! İstifa sonrası bomba gibi itiraflar: Altımı oydular
Seda Sayan'dan bomba aşk açıklaması! 7 kez evlenip boşanan ve bir oğlu olan 59 yaşındaki Kadırgalı bakın neler söyledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor