Haberler Futbol Son dakika spor haberleri: Kamerun Milli Takımı Rigobert Song'a emanet

Son dakika spor haberleri: Kamerun Milli Takımı Rigobert Song'a emanet

Son dakika spor haberleri... Kamerun Milli Takımı Portekizli teknik direktör Toni Conceiçao'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen defans oyuncusu Rigobert Song'u getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 11:55
Son dakika spor haberleri: Kamerun Milli Takımı Rigobert Song'a emanet

Ev sahibi olduğu 33. Afrika Uluslar Kupası'nı 3. sırada tamamlaması sonrası Kamerun Milli Takımı'nın teknik direktörü değişti.

Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi feshedilen Portekizli Toni Conceiçao'nun yerini, 137 maçla Kamerun Milli Takımı tarihinin en fazla forma giyen ismi Rigobert Song alacak.

2018'de geçici olarak Kamerun A Milli Takımı'nın başına geçen 45 yaşındaki Song, sonrasında ise 23 yaş altı milli takımını çalıştırdı.

Aktif kariyerinin altın çağında İngiltere Premier Lig kulüpleri Liverpool ve West Ham United'da oynayan Song, Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakmıştı.

DİĞER
Van Aanholt satışa çıkartılmıştı! Rizespor maçına damga vurdu...
Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB 750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak! İşte detaylar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor