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Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Gisdol istifa etti!

Spor haberi... Rusya Birinci Futbol Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Alman teknik direktör Markus Gisdol, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 15:16
Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Gisdol istifa etti!

Gisdol, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, kendisi için futbol teknik direktörlüğü yapmanın dünyanın en iyi işi olduğunu, ancak liderinin Avrupa'nın ortasında bir savaştan sorumlu olan bir ülkede bu görevi sürdüremeyeceğini ifade etti.

Bunun kendi değerlerine uygun olmadığını aktaran Gisdol, "Bu yüzden Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörlüğünden derhal istifa ediyorum. Birkaç kilometre ötede tüm bir halk üzerine büyük acı getiren emirler verildiğinde ben Moskova'daki antrenman sahasında durarak oyuncuları çalıştıramam ve profesyonel olmalarını isteyemem." ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki Gisdol, bunun kendi kişisel kararı olduğunu ve bundan kesinlikle emin olduğunu kaydetti.

Gisdol, 2021'in ekim ayında Lokomotiv Moskova'da göreve başlamıştı.

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