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Olay cevap

Mustafa Cengiz dönemi yöneticisi Mahmut Recevik, “Mitroglou’na laf ediyorlar, Akhisar’a şampiyonluk golünü attı. Kerem’i nasıl aldığımızı söylemezler” dedi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
Olay cevap
MERHUM Başkan Mustafa Cengiz döneminin yöneticilerinden Mahmut Recevik, eleştirilere cevap verdi. Kostas Mitroglou'na gelen alaycı bir dille "Hepi topu 5 maç oynadı" sözlerini yanıtlayan Recevik, "Mitroglou, Akhisar'a son dakika golünü atmasaydı şampiyon Başakşehir olacaktı. Keşke Kerem'in nasıl Erzincan'dan getirildiği de bahsedilseydi. Taylan'ın geçen sezonu da iyi hatırlansın. Beşiktaş'a ilk maçta tek farkla yenilseydik veya evimizde 3-1, 4-1 kazansak şampiyonduk. Fatih Terim'i Torrent'le kıyaslamam bile! Mustafa Cengiz'in döviz kurunda dalgalanma olmadan borçları TL'ye çevirerek kulübe nasıl fayda sağladığı unutulmasın" cevabını verdi.
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