Olay cevap

MERHUM Başkan Mustafa Cengiz döneminin yöneticilerinden Mahmut Recevik, eleştirilere cevap verdi. Kostas Mitroglou'na gelen alaycı bir dille "Hepi topu 5 maç oynadı" sözlerini yanıtlayan Recevik, "Mitroglou, Akhisar'a son dakika golünü atmasaydı şampiyon Başakşehir olacaktı. Keşke Kerem'in nasıl Erzincan'dan getirildiği de bahsedilseydi. Taylan'ın geçen sezonu da iyi hatırlansın. Beşiktaş'a ilk maçta tek farkla yenilseydik veya evimizde 3-1, 4-1 kazansak şampiyonduk. Fatih Terim'i Torrent'le kıyaslamam bile! Mustafa Cengiz'in döviz kurunda dalgalanma olmadan borçları TL'ye çevirerek kulübe nasıl fayda sağladığı unutulmasın" cevabını verdi.