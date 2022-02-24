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Son dakika spor haberleri: Roman Yaremchuk Ajax maçında Rusya'yı protesto etti

Son dakika spor haberleri... Rusya-Ukrayna geriliminin futbola yansımaları devam ediyor. Benfica forması giyen Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, Ajax'a gol attığı Şampiyonlar Ligi maçında Rusya'yı protesto etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:50
Son dakika spor haberleri: Roman Yaremchuk Ajax maçında Rusya'yı protesto etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim futbola da yansıdı. Benfica'nın Ukraynalı futbolcusu Roman Yaremchuk, Ajax maçında Rusya'ya tepki gösterdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasında takımının ikinci golünü atan Yaremchuk gol sonrası formasını çıkardı ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle ülkesine desteğini göstererek Rusya'yı protesto etti. Takım arkadaşları ve tribünlerdeki taraftarlar, Ukraynalı futbolcunun bu hareketine destek verdi.

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Ajax maçı sonrası bir paylaşım yapan 26 yaşındaki oyuncu, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birleşme zamanıdır. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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