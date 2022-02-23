Türkiye - Sırbistan: 2-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | FIFA Kadınlar 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

FIFA Kadınlar 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, 6'ncı maçında Sırbistan'la İzmir'de karşılaştı. Milli takım, karşılaşmadan 5-2 mağlup ayrıldı.

8'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Damnjanovic'in yaptığı ortada Filipovic'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

12'nci dakika hızlı gelişen Sırbistan atağında Frajtovic'in attığı pasa hareketlenen Damnjanovic, topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

37'nci dakikada sağ kanattan Cankovic'in kullandığı köşe atışında ön taraftaki Damjanovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.

41'inci dakika hızlı gelişen Türkiye atağında Birgül Sadıkoğlu'nun pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Yağmur Uraz'ın ceza sahasına girdikten sonra Damjanovic'e rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

56'ncı dakikada Türkiye penaltı kazandı. Ceza sahası içinde oluşan pozisyonda Ilic topa elle müdahale etti hakem penaltı noktasını gösterdi.

57'nci dakikada penaltı atışını gole çeviren Ebru farkı bire indirdi: 2-3.

65'inci dakikada Sırbistan 4'üncü golünü attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Cankovic'in şutunda top filelere gitti: 2-4.

72'nci dakikada Sırbıstan bir gol daha buldu. Damnjovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Filipovic şık bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 2.5.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Türkiye sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.