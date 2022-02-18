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Alt liglerden haberler (18.02.2022)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (18.02.2022)

ERZURUM KAÇTI EYÜP YAKALADI
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede BB.Erzurum ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Kıran kırana geçen mücadelede ilk yarı sessiz geçilirken goller son 10 dakikada geldi. Ev sahibi Erzurum, 82'de oyuna giren Oltan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor bu gole 87'de kulübeden oyuna dahil olan Cenk Ahmet ile yanıt verdi. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

3 FARK GEREKİYOR!
Ümraniye puan eşitliğinde bakılan ikili averajı eşitlemek için ikinci maçta A.Gücü'nü 3 farklı yenmek zorunda. İlk yarıda rakibine 3-0 mağlup olan İstanbul ekibi, 31. haftada evinde daha farklı kazanırsa da avantajı eline geçirecek.

-Üst üste 3 beraberlik alan Samsun'un Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Denizli'yle önemli bir maç oynayacağız. Oradan güzel sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum. Galibiyet serisi başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

-Altınordu'yu yenen Denizlispor, kümede kalma yolunda moral buldu. Kritik bir virajı döndüklerini belirten Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Taraftarımız olduğu sürece kazanamayacağımız maç yok" dedi.

-Menemen, Ankaragücü karşısında öne geçtiği maçta kaçan 2 puana üzüldü. 85'teki golle 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan teknik direktör Cenk Laleci, bu mücadeleyi sürdürdükçe çıkışa geçeceklerini belirtti.

-TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Elazığspor, anlaşmaya vardığı Levent Eriş'ten kötü haber aldı. Dün Elazığ'da olması beklenen tecrübeli çalıştırıcı, kulübü İzmirspor'dan izin alamadığı için Elazığspor yönetiminden affını istedi.

-TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattına demir atan Turgutlu, yarın Somaspor ile derbide karşılaşacak. Taraftar desteğini artırmak için maç biletleri bedava yapıldı. Yönetim kurulunun biletleri satın aldığı bildirildi.

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