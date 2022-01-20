Fildişi Sahili Cezayir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası | Afrika Uluslar Kupası

🔗CANLI SKOR - Fildişi Sahili-Cezayir maçını takip etmek için tıklayın!
Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçlarının heyecanı devam ediyor. E Grubu'nda 4 puanla lider konumda bulunan Fildişi Sahili, 1 puanı bulunan grup sonuncusu Cezayir'le karşılaşacak. Maç öncesi futbolseverler, müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte Fildişi Sahili-Cezayir maçına dair tüm merak edilenler...
Müsabaka öncesi Fildişi Sahili'nde Badra Ali Sangare'nin sakatlığı bulunuyor. Eric Bailly'nin ise oynayıp oynamayacağı belirsiz. Öte yandan Cezayir'de ise Djamel Benlamri sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fildişi Sahili'nde Adana Demirspor'da forma giyen Simon Deli ile Cezayir'de Galatasaray'ın yıldız ismi Sofiane Feghouli'nin ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.
📆FİLDİŞİ SAHİLİ-CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺
Fildişi Sahili'nin Cezayir'le karşılaşacağı Afrika Uluslar Kupası maçı bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak. Kupanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
📝FİLDİŞİ SAHİLİ-CEZAYİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📝
🔹Fildişi Sahili: Ira Eliezer Tape; Serge Aurier, Simon Deli, Odilon Kossounou, Wilfried Kanon; Frank Kessie, Jean-Michael Seri, Ibrahim Sangare; Wilfried Zaha, Nicolas Pepe, Sebastien Haller
🔹Cezayir: Rais M'Bolhi; Youcef Atal, Aissa Mandy, Mehdi Tahrat, Ramy Bensebaini; Sofiane Bendebka, Ismail Bennacer; Yacine Brahimi, Sofiane Feghouli, Riyad Mahrez; Baghdad Bounedjah