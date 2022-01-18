St Pauli Borussia Dortmund: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Dortmund'a Almanya Kupası'nda St. Pauli şoku!

Almanya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund, deplasmanda Bundesliga 2 ekibi St. Pauli'ye konuk oldu.
Millerntor-Stadion'da oynanan maçı St. Pauli 2-1 kazanarak büyük sürprizi gerçekleştirdi ve tur atlayan taraf oldu.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Amenyido'nun golüyle öne geçen St. Pauli, 40. dakikada Witsel'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 58. dakikada Haaland'ın penaltısıyla fark 1'e inerken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1'lik St. Pauli üstünlüğüyle sona erdi.
Almanya Kupası'nda çeyrek finaldeki eşleşmeler kura çekiminin ardından belli olacak.