Haberler Futbol St Pauli Borussia Dortmund: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Dortmund'a Almanya Kupası'nda St. Pauli şoku!

St Pauli Borussia Dortmund: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Dortmund'a Almanya Kupası'nda St. Pauli şoku!

Almanya Kupası son 16 Turu'nda Borussia Dortmund, St. Pauli'ye konuk oldu. Mücadele, St. Pauli'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 01:10
St Pauli Borussia Dortmund: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Dortmund'a Almanya Kupası'nda St. Pauli şoku!

Almanya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund, deplasmanda Bundesliga 2 ekibi St. Pauli'ye konuk oldu.

Millerntor-Stadion'da oynanan maçı St. Pauli 2-1 kazanarak büyük sürprizi gerçekleştirdi ve tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Amenyido'nun golüyle öne geçen St. Pauli, 40. dakikada Witsel'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 58. dakikada Haaland'ın penaltısıyla fark 1'e inerken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1'lik St. Pauli üstünlüğüyle sona erdi.

Almanya Kupası'nda çeyrek finaldeki eşleşmeler kura çekiminin ardından belli olacak.

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