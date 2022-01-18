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Mukansang Afrika Uluslar Kupası'da tarihe geçti

Salima Rhadia Mukansanga, Zimbabve ile Gine arasındaki B Grubu maçını yönetti. 35 yaşındaki hakem, Afrika Uluslar Kupası maçında düdük çalan ilk kadın orta hakem oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 21:44
Mukansang Afrika Uluslar Kupası'da tarihe geçti

Ruandalı hakem Salima Rhadia Mukansanga, bir Afrika Uluslar Kupası maçında düdük çalan ilk kadın orta hakem oldu.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, 35 yaşındaki Mukansanga, Zimbabve ile Gine arasındaki B Grubu maçını yönetti.

Maçta görev alan diğer kadın hakemler ise yardımcı hakemler Carine Atemzabong (Kamerun) ve Fatiha Jermoumi (Fas) ile VAR hakemi Bouchra Karboubi (Fas) oldu.

10 Ocak 2022'de Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası'nda Gine ile Malavi arasında oynanan maçta ilk kadın dördüncü hakem olarak tarihe geçmişti.

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