Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık, Türk futbolunu yasa boğmuştu. Yetiştiği kulüp G.Birliği, kulüp tesislerinin girişine "Ahmet Çalık Kalbimizdesin Seni Asla Unutmayacağız" pankartını astı. Kaleci Übeyd Adıyaman, "Bunu söylemek acı, yakın zamanda düğünüm olacak. Düğün planlarını konuşurken acı haber geldi. Boğazım düğümlendi, kalbim sıkıştı " dedi. Metehan Mert ise, "İdolümdü diyebilirim. Duyunca hemen kaza yerine gitmek istedim. Nurlar içinde uyusun" diye konuştu.