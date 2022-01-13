🔥 Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

📺 LIVERPOOL - ARSENAL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, yarı final maçında Arteta'nın Arsenal'i ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Arsenal maçı 13 Ocak Perşembe günü saat 22:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Bradley, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Gordon, Jota, Minamino

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Lokonga, Patino; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette