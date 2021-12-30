Alt liglerden haberler (30.12.2021)

Kocaeli, Göztepe'den sol açık Beykan'la söz kesti. 26 yaşındaki futbolcu, 7 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.

Menemen, G.Saraylı eski yıldız Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer etti.

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Karşıyaka, santrfor, kanat, 8 numara ve stoper transferi için kolları sıvadı.

Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Tarsus'ta Gürses Kılıç, 2. yarı yükselişe geçeceklerini söyledi.