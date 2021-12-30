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Alt liglerden haberler (30.12.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Alt liglerden haberler (30.12.2021)

Kocaeli, Göztepe'den sol açık Beykan'la söz kesti. 26 yaşındaki futbolcu, 7 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.
Menemen, G.Saraylı eski yıldız Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer etti.
TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Karşıyaka, santrfor, kanat, 8 numara ve stoper transferi için kolları sıvadı.
Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Tarsus'ta Gürses Kılıç, 2. yarı yükselişe geçeceklerini söyledi.

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