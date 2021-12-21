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Arsenal - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Arsenal ile Sunderland karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 16:11
Arsenal - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Arsenal - Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası heyecanı devam ediyor. Çeyrek final maçında Arsenal ile Sudnerland karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Sunderland maçı 21 Aralık Salı günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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