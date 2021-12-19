Galatasaray galibiyetle başladı | Galatasaray Hepsiburada - Sivasspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

Bu sezon kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı ilk lig maçında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar 27'de Elanur, 32'de Cemre ve 42'de Samia'nın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Ligde ilk hafta yapılan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnu: 12-0

Altay-Fatih Vatanspor: 2-5

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor: 0-4

Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe: 2-1

B Grubu:

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudullu: 1-1

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 3-2

Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 4-0

Galatasaray Hepsiburada-Sivasspor: 3-0

Adana İdman Yurdu-Trabzonspor: 2-1

Konak Belediyespor-ALG Spor: 0-0