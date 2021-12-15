Tunus - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Arab Cup

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Arab Cup'ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. yarı final mücadelesinde Tunus ile Mısır kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Tunus - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUNUS - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tunus - Mısır maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 18:00'de oynanacak. Maç FIFA Youtube tarafından canlı yayınlancak.