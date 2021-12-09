Kadın Futbol Ligi'nde kuralar çekildi

Kadın Futbol Takımları'nın kura çekimi 9 Aralık Perşembe günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.
24 takımın katılımı ile gerçekleşen Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 hafta olarak oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında sıralamada ilk 4'e giren takımlar Play-Off müsabakası oynarken, son 4'e kalan takımlar ise Play-Out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.
Maçlar, 18-19 Aralık tarihlerinde başlayacak;
A GRUBU
1207 ANTALYASPOR
ALTAY
AMED SPORTİF FAALİYETLER
ANKARA BŞB. FOMGET GENÇLİK VE SPOR
ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
BEŞİKTAŞ JK.
FATİH VATANSPOR
FENERBAHÇE A.Ş.
HATAYSPOR
KDZ. EREĞLİSPOR
KİREÇBURNUSPOR
KOCAELİ
B GRUBU
ALGSPOR
ADANA İDMAN YURDU
ÇAYKUR RİZESPOR
DUDULLUSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK
GALATASARAY
HAKKARİGÜCÜ
İLKADIM BELEDİYE
KAYSERİ
KONAK BLD
SİVASSPOR
TRABZONSPOR