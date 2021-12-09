Kadın Futbol Ligi'nde kuralar çekildi

Kadın Futbol Takımları'nın kura çekimi 9 Aralık Perşembe günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

24 takımın katılımı ile gerçekleşen Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 hafta olarak oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında sıralamada ilk 4'e giren takımlar Play-Off müsabakası oynarken, son 4'e kalan takımlar ise Play-Out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.

Maçlar, 18-19 Aralık tarihlerinde başlayacak;

A GRUBU

1207 ANTALYASPOR

ALTAY

AMED SPORTİF FAALİYETLER

ANKARA BŞB. FOMGET GENÇLİK VE SPOR

ATAŞEHİR BELEDİYESPOR

BEŞİKTAŞ JK.

FATİH VATANSPOR

FENERBAHÇE A.Ş.

HATAYSPOR

KDZ. EREĞLİSPOR

KİREÇBURNUSPOR

KOCAELİ

B GRUBU

ALGSPOR

ADANA İDMAN YURDU

ÇAYKUR RİZESPOR

DUDULLUSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK

GALATASARAY

HAKKARİGÜCÜ

İLKADIM BELEDİYE

KAYSERİ

KONAK BLD

SİVASSPOR

TRABZONSPOR