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Galatasaray Hamdi Fathi'ye transfer teklifi yaptı mı? Al Ahly kulübünden açıklama geldi!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için kısa süre önce Hamdi Fathi ismi gündeme gelmişti. İddialar, Galatasaray'ın Al Ahly kulübüne, Hamdi Fathi için transfer teklifi yaptığı yönündeydi. Mısır basını, konu ile ilgili yaptığı araştırmada Al Ahly kulübünün yöneticileriyle konuştu ve bu transfere dair önemli bir haber paylaştı. Peki, Galatasaray, Hamdi Fathi transferi için teklifte bulundu mu? İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın - Dış haberler)

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 16:44
Galatasaray Hamdi Fathi'ye transfer teklifi yaptı mı? Al Ahly kulübünden açıklama geldi!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aladığı iddia edilen Hamdi Fathi'ye dair Mısır basınında önemli bir haber geçti.

Sarı kırmızılıların 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yaptığı iddia edilirken, Mısır basını, bu gelişmeyi yalanladı.

AL AHLY YÖNETİCİSİ KONUŞTU
Bir Al Ahly yöneticisi, Mısır basınına konue ile ilgili verdiği demeçte, Galatasaray'ın Hamndi Fathi için resmi teklif yapmadığını ifade etti.

Bununla beraber Al Ahly teknik direktörü Pitso Mosimane'nin, oyuncusunu kaybetmek istediği ifade edildi.

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