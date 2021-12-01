Galatasaray Hamdi Fathi'ye transfer teklifi yaptı mı? Al Ahly kulübünden açıklama geldi!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aladığı iddia edilen Hamdi Fathi'ye dair Mısır basınında önemli bir haber geçti.

Sarı kırmızılıların 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yaptığı iddia edilirken, Mısır basını, bu gelişmeyi yalanladı.

AL AHLY YÖNETİCİSİ KONUŞTU

Bir Al Ahly yöneticisi, Mısır basınına konue ile ilgili verdiği demeçte, Galatasaray'ın Hamndi Fathi için resmi teklif yapmadığını ifade etti.

Bununla beraber Al Ahly teknik direktörü Pitso Mosimane'nin, oyuncusunu kaybetmek istediği ifade edildi.



