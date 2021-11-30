Haberler Futbol Paulinho kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? İşte detaylar...

Paulinho kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? İşte detaylar...

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı sıkça anılan Paulinho kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Futbolsevelerin Türkiye'ye transferini merakla beklediği Paulinho hangi mevkide oynuyor? İşte Paulinho'ya dair bilmeniz gerekenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 15:12
Paulinho kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? İşte detaylar...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı sıkça anılan Paulinho, ocak transfer gündeminin 1 numaralı isimlerinden olmaya aday. Yıldız futbolcu, şu anda bonservissiz durumda bulunuyor.

PAULINHO KİMDİR?
25 Temmuz 1988'de Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya gelen Paulinho, orta saha mevkiinde forma giymektedir. 33 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Paulinho kariyeri boyunca Corinthians, Tottenham, Barcelona, Guangzhou ve Al Ahli takımlarının formasını giydi.

Yıldız futbolcu, Brezilya milli takımı ile 56 maça çıkarken 13 gol kaydetti.

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