Paulinho kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? İşte detaylar...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı sıkça anılan Paulinho, ocak transfer gündeminin 1 numaralı isimlerinden olmaya aday. Yıldız futbolcu, şu anda bonservissiz durumda bulunuyor.

PAULINHO KİMDİR?

25 Temmuz 1988'de Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya gelen Paulinho, orta saha mevkiinde forma giymektedir. 33 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Paulinho kariyeri boyunca Corinthians, Tottenham, Barcelona, Guangzhou ve Al Ahli takımlarının formasını giydi.

Yıldız futbolcu, Brezilya milli takımı ile 56 maça çıkarken 13 gol kaydetti.