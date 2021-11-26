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İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini'den kura yorumu! "Daha iyi olabilirdi"

Son dakika spor haberi: İtalya Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuralarının kendileri için çok iyi olmadığını bununla beraber kendilerine güvendiklerini belirtti. İtalya, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda C ayağında yarı finalinde Kuzey Makedonya ile eşleşti. "Gök mavililer", Kuzey Makedonya'yı elemesi halinde Katar'daki Dünya Kupası’na katılabilmek için Portekiz-Türkiye maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 01:07
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini'den kura yorumu! "Daha iyi olabilirdi"

İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) sitesinde kuralara ilişkin görüşleri yer alan Mancini, "Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi." ifadesini kullandı.

Mancini, Dünya Kupası'na gitmek için play-off turunda Portekiz, Türkiye ve Kuzey Makedonya gibi takımları geride bırakmaları gerektiğini, bunların zor maçlar olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Kuzey Makedonya'nın iyi bir eleme turu geçirdiğini belirterek, "Onlara karşı iyi bir maç çıkarmak gerekiyor sonrasında finali nerede oynayacağımıza bakacağız." yorumunu yaptı.

Mancini, "Her zaman kendimize güveniyoruz ve pozitifiz. En önemli şey tüm oyuncuların hazır olacak olması." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda C ayağında yarı finalinde Kuzey Makedonya ile eşleşti. "Gök mavililer", Kuzey Makedonya'yı elemesi halinde Katar'daki Dünya Kupası'na katılabilmek için Portekiz-Türkiye maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

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