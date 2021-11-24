Haberler Futbol Alt liglerden haberler (23.11.2021)

Alt liglerden haberler (23.11.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (23.11.2021)

HASRET BİTECEK
Gözünü Kocaelispor maçına çeviren Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci, "Dış sahadaki performansımızdan memnun değiliz. Kocaeli maçıyla bu talihsizliği yeneceğiz" dedi.

Keçiören'i 2-1 yenen Denizlispor'a, yönetimden müjde geldi. Başkan Mehmet Uz, galibiyet primini 12 bin TL'ye yükseltti.

Bandırma'ya kaybeden Kocaeli'de Dino'nun sakatlığı moralleri bozdu. Kasında 2. derece yırtık olan Güney Afrikalı, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kırşehir Bld. Teknik Direktör Hakkı Hocaoğlu ile yollarını ayırdı. Takımı Ankara Demirspor maçına Sinan Özdoğan hazırlayacak.

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