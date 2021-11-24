Alt liglerden haberler (23.11.2021)

HASRET BİTECEK
Gözünü Kocaelispor maçına çeviren Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci, "Dış sahadaki performansımızdan memnun değiliz. Kocaeli maçıyla bu talihsizliği yeneceğiz" dedi.
Keçiören'i 2-1 yenen Denizlispor'a, yönetimden müjde geldi. Başkan Mehmet Uz, galibiyet primini 12 bin TL'ye yükseltti.
Bandırma'ya kaybeden Kocaeli'de Dino'nun sakatlığı moralleri bozdu. Kasında 2. derece yırtık olan Güney Afrikalı, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kırşehir Bld. Teknik Direktör Hakkı Hocaoğlu ile yollarını ayırdı. Takımı Ankara Demirspor maçına Sinan Özdoğan hazırlayacak.