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TRANSFER HABERLERİ - Eljif Elmas'a Real Madrid kancası! Fenerbahçe ne kazanacak?

İtalya Serie A ekibi Napoli'de form giyen Eljif Elmas'a İspanyol devi Real Madrid talip oldu. Çizme basınında yer alan habere göre; eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Kuzey Makedonyalı orta sahayı takımında görmeyi çok istediği ve yönetimin de bu talep doğrultusunda Napoli'ye resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü. Transfer gerçekleştiği takdirde Fenerbahçe de bonservis ücretinden pay alacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:27 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:27
TRANSFER HABERLERİ - Eljif Elmas'a Real Madrid kancası! Fenerbahçe...

Attığı gollerle ülkesi Kuzey Makedonya'yı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off'a taşıyan Eljif Elmas'a İspanyol devi Real Madrid talip oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Napoli'den eski öğrencisi Eljif Elmas'ın transferi için yönetime talepte bulunurken, eflatun-beyazlı kulüp de bu talebe olumlu yanıt verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Eljif Elmas'a Real Madrid kancası! Fenerbahçe...

TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre; orta sahada yaş ortalaması yüksek olan ve iki yönlü daha fazla orta saha oyuncusu isteyen Ancelotti, Real Madrid yönetimine Eljif Elmas'ın adını verdi. Napoli'de bu sezon performansını artıran Makedon futbolcuyu bir süredir takip eden Real Madrid, transfer kararı verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Eljif Elmas'a Real Madrid kancası! Fenerbahçe...

Eljif Elmas'ı Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin de kadrosunda görmek istediği ancak Real Madrid'in daha önde olduğu belirtildi. Napoli'nin bu sezonki performansından sonra Eljif Elmas için astronomik bir bedel isteyeceği de ayrıca vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Eljif Elmas'a Real Madrid kancası! Fenerbahçe...

F.BAHÇE 1.5 MİLYON EURO KAZANABİLİR

2017 yazında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye 180 bin euro karşılığında transfer olan Eljif Elmas, 2 sene sonra ise 16.1 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Eljif Elmas'a Real Madrid kancası! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın başka bir kulübe transferi durumunda bonservis bedeline bağlı olarak en çok 1.5 milyon euro bonus elde edecek. 22 yaşındaki Eljif Elmas, Napoli formasıyla çıktığı 96 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.

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