TRANSFER HABERLERİ - Eljif Elmas'a Real Madrid kancası! Fenerbahçe ne kazanacak?

Attığı gollerle ülkesi Kuzey Makedonya'yı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off'a taşıyan Eljif Elmas'a İspanyol devi Real Madrid talip oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Napoli'den eski öğrencisi Eljif Elmas'ın transferi için yönetime talepte bulunurken, eflatun-beyazlı kulüp de bu talebe olumlu yanıt verdi.

TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre; orta sahada yaş ortalaması yüksek olan ve iki yönlü daha fazla orta saha oyuncusu isteyen Ancelotti, Real Madrid yönetimine Eljif Elmas'ın adını verdi. Napoli'de bu sezon performansını artıran Makedon futbolcuyu bir süredir takip eden Real Madrid, transfer kararı verdi.