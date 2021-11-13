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Bosna Hersek - Finlandiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek sahasında Finlandiya'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bosna Hersek - Finlandiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:19
Bosna Hersek - Finlandiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

BOSNA HERSEK - FİNLANDİYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Bosna Hersek ile Finlandiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bosna Hersek - Finlandiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek - Finlandiya maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'te oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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