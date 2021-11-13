Bosna Hersek - Finlandiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

BOSNA HERSEK - FİNLANDİYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Bosna Hersek ile Finlandiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bosna Hersek - Finlandiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek - Finlandiya maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'te oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.