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Belçika - Estonya: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Belçika, 2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 9. hafta maçında sahasında Estonya'yı 3-1 mağlup etti. Benteke, Carrasco ve Thorgan Hazard'ın golleriyle kazanan Belçika, grup liderliğini garantileyerek Dünya Kupası biletini kaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 00:49
Belçika - Estonya: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. E grubu 9. hafta maçında Belçika, evinde Estonya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 11. dakikada Benteke, 53. dakikada Carrasco ve 74. dakikada Thorgan Hazard'ın golleriyle 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Estonya'nın tek golü 70. dakikada Sorge'den geldi.

Bu sonucun ardından Belçika puanını 19'a yükselterek grup liderliğini garantileyip Dünya Kupası biletini aldı. Estonya ise 4 puanda kaldı.

Gruptaki puan durumu ise şu şekilde;

E GRUBU

1- BELÇİKA: 19

2- GALLER: 14

3- ÇEKYA: 11

4- ESTONYA: 4

5- BELARUS: 3

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