Belçika - Estonya: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. E grubu 9. hafta maçında Belçika, evinde Estonya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 11. dakikada Benteke, 53. dakikada Carrasco ve 74. dakikada Thorgan Hazard'ın golleriyle 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Estonya'nın tek golü 70. dakikada Sorge'den geldi.
Bu sonucun ardından Belçika puanını 19'a yükselterek grup liderliğini garantileyip Dünya Kupası biletini aldı. Estonya ise 4 puanda kaldı.
Gruptaki puan durumu ise şu şekilde;
E GRUBU
1- BELÇİKA: 19
2- GALLER: 14
3- ÇEKYA: 11
4- ESTONYA: 4
5- BELARUS: 3