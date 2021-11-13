Alt liglerden haberler (13.11.2021)

BAN-BAN İDDİALI

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Hem lig, hem de kupada başarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. İki kulvarda da iddialıyız" dedi.

ENİS DE YOLCU

Altınordu, Bielefeld'e transfer olan Burak İnce'den sonra Enis Destan'ı da Avrupa'ya yolluyor. 19 yaşındaki forvetin Salzburg'a imza atması bekleniyor



G.Birliği forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz, sezon sonunda playoffa kalarak Süper Lig yarışı içinde olmak istediklerini belirtti.



Son 6 dış saha maçında 1 galibiyet alan Nazilli Belediye, yarın Uşak karşısında kötü gidişi durdurmak istiyor. Teknik Direktör Kadir Kar, daha fazla geride kalmak istemediklerini söyledi.



Kocaeli'de 11 maçta 9 gol atan Dino Ndlovu, krallıkta iddialı olduğunu söyledi. Güney Afrikalı forvet, "Burada çok mutluyum. Hem krallığı hem de şampiyonluğu çok istiyorum" diye konuştu.



Liderliği kaptıran Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İlk yenilgimizi geçen hafta aldık. Oyuncularımla bunu düzelteceğimizi konuştuk. Keçiören'i yenmek istiyoruz" dedi.