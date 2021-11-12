Brezilya-Kolombiya: 1-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Brezilya Falcao'suz Kolombiya'yı tek golle geçti

2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya, evinde Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Grupta yenilgisi bulunmayan ve liderlik koltuğunda oturan Sambacılar, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 72. dakikasında Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 galip geldi.

Brezilya bu galibiyet sonucu puanını 34'e yükseltirken en yakın rakibi Arjantin'in ise 25 puanı bulunuyor. Brezilya'ya 1-0 yenilen Kolombiya grupta 5. sırada ve 16 puanı mevcut. Kolombiya'da golcü oyuncu Radamel Falcao ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.