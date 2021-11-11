Alt liglerden haberler (11.11.2021)

LİDER KAZANDI

2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Hekimoğlu Trabzon deplasmanda Sivas Belediyespor'u tek golle devirdi. Bordo-mavililer, 73. dakikada Caner Aktaş'ın sayısıyla hanesine 3 puanı yazdırdı. Üst üste 3. galibiyetini alan lig lideri Hekimoğlu Trabzon, toplamda 8 galibiyet, 4 beraberlikle puanını 28'e yükseltti.

PENDİK TAKILDI

2. Lig Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, deplasmanda Nazilli Belediye ile 0-0 berabere kaldı. Uzatma anlarında Pendikspor'da Serdar Deliktaş, Nazilli'de ise Koray Baykara çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Pendikspor son lig 6 maçını kaybetmezken 3. beraberliğini dünkü karşılaşmada yaşamış oldu.

GÖKHAN VE MEHMET GİTTİ

Samsunspor'a sezon başında gelen orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile golcü Mehmet Akyüz takımdan ayrıldı. Gökhan 6 maça çıkarken skor üretemedi. Mehmet ise 8 maçta sadece 1 asist yaptı.

DİNO'YU HOCA ÇOK İSTEDİ

Kocaeli Başkanı Engin Koyun, 9 golle krallıkta zirvede yer alan Dino Ndlovu hakkında, "Mustafa hoca çok istedi. 'Tutmazsa parasını ben vereceğim' dedi. Biz de aldık. İyi ki almışız" ifadelerini kullandı.

İZZET TOPATAR AFFEDİLDİ

TFF 3. Lig ekibi Elazığspor'da İzzet Topatar'a af çıktı. Erbaa maçı öncesi yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan genç oyuncu affedildi. İzzet, bu sezon 10 lig, 1 kupa maçında 1 gol, 2 asistle oynadı.

ARAYI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Düşme hattının 1 sıra üstündeki Menemen'de Cenk Laleci, milli araya kritik bir yerde girdiklerini belirtti. Laleci, "İstanbul maçında 2 metre ofsayttan gol yedik. Milli arayı iyi değerlendireceğiz" diye konuştu.