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Güney Kore - Birleşik Arap Emirlikleri maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Güney Kore sahasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kore - Birleşik Arap Emirlikleri maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:15
Güney Kore - Birleşik Arap Emirlikleri maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

GÜNEY KORE - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Romanya ile İzlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Romanya - İzlanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KORE - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kore - Birleşik Arap Emirlikleri maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 14:00'de oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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