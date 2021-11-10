Güney Kore - Birleşik Arap Emirlikleri maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

GÜNEY KORE - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Romanya ile İzlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Romanya - İzlanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KORE - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kore - Birleşik Arap Emirlikleri maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 14:00'de oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.