SPOR HABERİ: Okan Buruk için bomba iddia! Yeni adresi...

Süper Lig 'de 6. şampiyon olarak tarihe geçen Medipol Başakşehir , 48 yaşındaki başarılı teknik direktör Okan Buruk ile tarih yazmıştı. Şampiyonluk yarışında Süper Lig devlerini geride bırakan İstanbul temsilcisinde Buruk ve ekibi büyük övgü almıştı.

EMRE BELÖZOĞLU FIRTINASI

Başakşehir'de Okan Buruk depremi sonrasında ilk aday olarak Aykut Kocaman öne plana çıkmıştı, İstanbul temsilcisi Aykut Kocaman ile sezonu bitirmiş ancak bu sezon istenilen sonuçlar gelmeyince Kocaman ile de yollarını ayırıp Emre Belözoğlu ile anlaşmıştı. Belözoğlu dün akşam Adana Demirspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 yendi ve 3'te 3 ile yoluna devam ediyor.