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Leicester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası son 16 Tur maçında Leicester City ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:56
Leicester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

LEICESTER CITY - BRIGHTON MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Lig Kupası'nda (EFL) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. İki Premier Lig ekibinin karşı karşıya geleceği maçta Leicester City, Brighton ile kozlarını paylaşacak. İşte heyecanla beklenen mücadele öncesinde öne çıkan detaylar...

LEICESTER CITY - BRİGHTON UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Brighton maçı 27 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te beIN Sports Max HD 2'de canlı yayınlanacak.

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