Leicester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

LEICESTER CITY - BRIGHTON MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
İngiltere Lig Kupası'nda (EFL) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. İki Premier Lig ekibinin karşı karşıya geleceği maçta Leicester City, Brighton ile kozlarını paylaşacak. İşte heyecanla beklenen mücadele öncesinde öne çıkan detaylar...
LEICESTER CITY - BRİGHTON UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leicester City - Brighton maçı 27 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te beIN Sports Max HD 2'de canlı yayınlanacak.