Haberler Futbol Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü! İşte o anlar...

Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü! İşte o anlar...

Hollanda'da Eredivisie'in 9. haftasında Vitesse, deplasmanda NEC Nijmegen'i 1-0 mağlup etti. Hollanda'da Goffert Stadyumu'nda Vitesse taraftarları, takımının ev sahibi NEC Nijmegen'e karşı galibiyetini kutladığı sırada tribünde çökme meydana geldi. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:52
Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü! İşte o anlar...

Hollanda'da Eredivisie'in 9. haftasında NEC Nijmegen, Vitesse'yi ağırladı. Vitesse maçı 1-0 kazanırken, bitiş düdüğünün ardından misafir takımın futbolcuları tribündeki taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı.

Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü! İşte o anlar...

Ancak taraftarların zıpladığı sırada tribün çöktü. O anlar amatör kameraya yansırken, kimsenin yaralanmadığı olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü! İşte o anlar...

Görüntülerde sahadaki oyuncuların tribün kenarına gelerek taraftarı selamladığı, taraftarların zıpladığı sırada ise tribünün çöktüğü kameraya yansıdı.

Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü! İşte o anlar...

Tribünde meydana gelen çökmeye rağmen taraftarların sevinç gösterisine devam etmesi dikkat çekti.

Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü! İşte o anlar...

Ev sahibi Nijmegen'in Başkanı Wilco van Schaik, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir yaralanma yok. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi. Maçı tribünden takip eden Nijmegen Belediye Başkanı Hubert Bruls de şoke olduğunu ifade ederek, "Bildiğim kadarıyla kimse yaralanmadı. Bir an önce soruşturma açılmasını istiyorum" dedi.

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