Arjantin Uruguay: 3-0 | Muslera'nın hatası pahalıya patladı! Messi'li Arjantin...

Arjantin ile Uruguay 2022 Dünya Kupası için kozlarını paylaştı. Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Lo Celso, Paredes gibi oyuncularıyla dikkat çeken Arjantin, rakibini 3-0 mağlup etti. Arjantin'in galibiyet gollerini Lionel Messi, De Paul ve Martinez attı.

MUSLERA'DAN HATALI GOL

Bu sezon eleştirilerin hedefinde yer alan Fernando Muslera, Arjantin maçında da hatalı bir gol yedi.

Maçın 38. dakikasında Lionel Messi'nin ortasında top kimseye değmeden ağlara gitti. Savunma ve Muslera'nın anlaşmazlığı Arjantin'e golü getirdi.

İlk yarının bitmesine kısa süre kala Udinese'den Atletico Madrid'e transfer olan Rodrigo De Paul, durumu 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü devam ettiren Arjantin, 62. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle maçın skorunu belirledi.

İkinci yarıda Brian Rodriguez yerine Manchester United'ın yıldızı Edinson Cavani de oyuna girdi fakat Uruguay adına üretkenlik gösteremedi.

Bu sonuçla Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde 22 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Uruguay ise 16 puanla 4. sırada yer aldı.



