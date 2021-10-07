SPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "MHK başkanını kulüpler seçsin"

Peki şimdi size soruyorum, kuraya soktunuz ve sıcak top sistemi uygulandı veya başka bir sistem. Mesela Mehmet Ali Yılmaz, bakan olduğunda hakemleri çok yakından tanıdığı için torbaya soktu. "Yapma, etme" dedik, dinletemedik. Ne oldu? Trabzon'da bir Fenerbahçe maçı oynanacak, kulakları çınlasın Hayri Yazıcı o zaman Fenerbahçe yöneticisi kendisi. Bana telefon açtı, "Erman biz Trabzon'daki maça seni hakem istiyoruz" dedi. "Neden" dedim. "Trabzon zor maç, senle olursa elli-elli oynarız" dedi. Dedim ki "Benim sıram değil, hafif de sakatlığım var. Ayrıca hakemler torbadan çıkıyor." "Erman, torbadan (yani kuradan) sen çıkacaksın" cevabını verdi. O zaman dedim bekleyelim perşembe gününü. Arkadaşlar Hayri'nin dediği gibi torbadan ben çıktım. Demek ki torbaya tavşan gibi üç Erman attılar bir tavşan Erman çıktı. O maçı hatırlıyorum 3-0 Trabzonspor kazanmıştı. İşin rezilliğini düşünebiliyor musunuz? Demek ki İspanya'da da hakemlere güven yok ki kuraya sokuyorlar veya İspanya'da üst düzey hakem çok fazla. İngiltere niye kurayla hakem belirlemiyor. İngiltere'de anayasa bile yok arkadaşlar. Öyle idare edilen bir ülke.

Bundan bir ay önce bir yazı yazdım. Ali Uluyol ve Metin Tokat hakkında. İkisi de beni mahkemeye verdiler. Savcıya gidip ifade verdim daha netice gelmedi. Savcıya şunu söyledim, "İki arkadaş da benim yazımdan sonra görevlerinden alındılar." Savcının bana çok dikkatli baktığını hissettim o anda. İşte hakemlik böyle bir camia.