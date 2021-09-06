Son dakika spor haberleri | Brezilya Arjantin maçında sahaya giren görevli silahlı mıydı? Şoke eden görüntü

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maçta yaşanan sınır dışı krizinin yankıları dünya genelinde sürüyor.

Futbol tarihi kitaplarında yer alacak gecede, Brezilyalı Sağlık Kurulu Yetkilileri, Brezilya - Arjantin maçı oynanırken Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girmişti.

Tüm dünyanın şaşkın bakışları altında duraklayan mücadele daha sonra Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından yapılan açıklama ile askıya alınmıştı. Gecenin devamında hakem ve gözlemci raporlarının FIFA Disiplin Komitesi'ne iletileceği duyurulmuştu.

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantin'de Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.

ANVISA görevlileri, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu.

Görevlilerin sahaya girmesiyle, Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti. Maçın hakemi Jesus Valenzuela, karşılaşmanın 6. dakikasında maçı durdurdu ve daha sonra yapılan açıklamayla müsabakanın askıya alındığı bildirildi.

GÖREVLİ SİLAHLI MIYDI?

Neo Quimica Stadyumu'nda müsabakayı durdurmak için sahaya giren yetkililerden bir tanesi geceye damga vurdu. Olayların başlangıcında yer alan ve Arjantinli futbolcularla yaşadığı gerginliğin yanı sıra sahadaki pozlarıyla sosyal medyada gündem olan Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilisinin silahlı olduğu öne sürüldü.

Arjantin basını, sahaya giren ilk yetkili isim olan şahsın Nicolás Otamendi ve Marcos Acuña ile yaşadığı gerginliğe geniş yer ayırırken, bahsi geçen yetkilinin üzerinde silah taşıdığını iddia etti.

MAÇ ÖNCESİ NELER YAŞANDI?

Brezilya'da oynanan maç öncesi ev sahibi ülkenin sağlık kurulu, Arjantinli 4 futbolcunun sınır dışı edilmesini istemişti. Brezilya Sağlık Kurulu; Tangocular'dan Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesini talep etmişti.

Maçtan kısa süre önce alınan bu karar sonra büyük kriz yaşanırken Arjantin'in bulunduğu otele polisler gelmişti. Bu sorun kısa sürede çözüme kavuşturulurken CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıklamıştı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun olaya müdahale etmesinin ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları sorunsuz bir şekilde stadın yolunu tutmuştu.

4 OYUNCU DA PREMIER LİG'DEN

Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuları, 14 gün gözlem altında tuttuğu kaydedildi. Sınır dışı edilmek istenen oyuncuların tamamı İngiltere Premier Lig takımlarında top koşturuyor.

ARJANTİN'DEN MAÇ ASKIYA ALINDI AÇIKLAMASI

Arjantin Futbol Federasyonu, mücadele oynanırken yaşanan olaylardan sonra maçın askıya alındığı bilgisini paylaşırken sahada bir süre daha bekleme sürdü. Sonrasında Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ve Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni oyun alanına dönerken Brezilyalı futbolcular ve yetkililerle görüştükten sonra yeniden soyunma odasına girdi.

CONMEBOL: MAÇ ERTELENDİ, HAKEM VE GÖZLEMCİLER RAPOR HAZIRLAYACAK

Hürriyet'in haberine göre Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Brezilya - Arjantin maçının ertelendiğini açıklarken hakem ve gözlemcilerin ise maç raporunu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini ve son kararın da FIFA Disiplin Komitesi tarafından verileceğini açıkladı.