Alt liglerden haberler (05.08.2021)

MENEMEN'DE SUERO ATAĞI

Menemenspor, İspanyol orta saha İsrael Suero'nun peşine düştü. Almanya'da Stadtallendorf forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler başladı. Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Suero'nun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve transferin kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi. Genç oyuncu; Majadaho, CSC Kassel ve Elversberg'te de oynadı.

KÖRFEZ'DE DENİZALP İMZALADI

Kocaelispor, altyapısından 18 yaşındaki sol bek oyuncusu Denizalp Özdemir ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Öte yandan takımın son etap çalışmaları için Mustafa Reşit Akçay nezaretinde bugün tesislerde toplanacağı bildirildi.

HOROZ'DA TAKVİYE ZAMANI

Denizlispor'da başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Uz, transfer yasağını kaldırarak takviye yapmak istediklerini söyledi. Uz, "Çalışmalara başladık. Önce bu sorunu çözeceğiz. Denizlispor için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen 30 yaşındaki stoper Mahmut Boz'la sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Karşıyaka'da, stoper Cihan Ethemoğlu takımdan ayrıldı. Altyapıdan yetişip vitrine çıkan 23 yaşındaki futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılık kararı aldığı bildirildi.



TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediye, teknik direktörlüğe Salih Eken'i getirdi. 56 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Konya 1922'de görev yaptı.



Son olarak G.Birliği forması giyen Floyd Ayite, Fransa 2. ekibi Valenciennes'e transfer oldu. 32 yaşındaki Togolu, geçen sezon 30 maçta 3 gol, 1 asistle oynamıştı.