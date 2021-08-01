Alt liglerden haberler (01.08.2021)

UŞAKSPOR'DA 2 İMZA

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor iki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlılar Rizespor'dan Celal Emir Dede ve Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı transfer etti. Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: Geçen sezonu Rizespor'da bitiren kanat oyuncusu Celal Emir Dede ve geçen sezonu Giresunspor'da tamamlayan sağ bek Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiraladık.

KARŞIYAKA ARAYIŞTA

3. Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını geçici olarak kaldırıp kadrosunu 5 yıl aradan sonra takviye etmek isteyen Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, transferlerle ilgili temaslarda bulunduklarını söyledi. Biçer, "Yasak açılmazsa da elimizdeki kadroyla devam edeceğiz. Ancak biz transferin açılacağını biliyoruz. Buna göre hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BODRUM'DA 2 TAKVİYE BİRDEN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor çifte transfer yaptıtı. Yeşilbeyazlılar Antalyaspor'un iki genç oyuncusu Cenk Şen ve Halil İbrahim Sevinç'i kadrosuna dahil etti. 20 yaşındaki Cenk forvette, 19 yaşındaki Halil İbrahim orta sahada forma giyiyor.

Altınordu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı. Kırmızı- lacivertliler, 23 yaşındaki savunmacıyı kiralamak için girişimlere başladı. Murat, 2019-20 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece 1 maça çıktı, geçen sezonu Rize'de kiralık geçirmişti.

Eskişehirspor, olağanüstü genel kurulda divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek'in başkan seçilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktörlüğe getirilen Cem Karaca'nın yönetiminde günde 2 idmanla hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor'un Bolu'da da 1 haftalık kamp yapacak.