SON DAKİKA: Trabzonspor'un rakibi ve Sivasspor'un rakibi belli oldu! Trabzonspor Molde-Servette, Sivasspor turu geçerse Dinamo Batumi - BATE Borisov galibiyle karşılaşacak

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi Trabzonspor ile Sivasspor temsil edecek. Gerçekleştirilen kura çekimi ile Trabzonspor'un yanı sıra, 2. eleme turunda Petrocub ile eşleşen Sivasspor'un bu ekibi elemesi halinde muhtemel rakibi belli oldu.

Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde - Servette galibi ile karşılaşacak.

Sivasspor, Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi - BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Üçüncü eleme turu maçları, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.

RAKİPLERİMİZİ TANIYALIM

TRABZONSPOR

MOLDE: Norveç Ligi ekiplerinden Molde, maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadı'nda oynuyor. Kadro değeri 13.75 milyon Euro olan Molde'nin en değerli oyuncuları ise Fredrik Aursnes, Magnus Wolff Eikrem, Ohi Omoijuanfo, Eirik Hestad...

Teknik direktörlüğünü Erling Moe'nun yaptığı Molde, 14 haftası geride kalan Norveç 1. Ligi'nde lider konumda bulunuyor.

SERVETTE: İsviçre Ligi ekiplerinden Servette, maçlarını 30.084 kişilik Cenevre Stadı'nda oynuyor. 23.48 milyon Euro güncel piyasa değeri olan takımın en değerli futbolcuları, Kastriot Imeri, Theo Valls, Grejohn Kyei ve Timothe Cognat olarak dikkat çekiyor.

Teknik direktörlüğünü Alain Geiger'in yaptığı Servette, geçtiğimiz sezonu Young Boys ve Basel'in ardında üçüncü sırada tamamladı.

SİVASSPOR

DINAMO BATUMI: Gürcistan'ın, en iyi takımlarından biri olan Dinamo Batumi, 1923 yılında kurulmuştur. Gürcistan Ligi'nde lider pozisyonda bulunan Batumi, maçlarını 20 bin kişilik Batum Stadı'nda oynuyor. Teknik Direktörlüğünü George Geguchadze'nin yaptığı Gürcü ekibi, kadro değeri 5.9 milyon Euro. En değerli oyuncuları ise Flamarion Junior, Jaba Jigauri ve Mamuka Kobakhidze olarak dikkat çekiyor.

BATE BORISOV: Belarus takımlarından Bate Borisov, liginde 2. sırada yer alıyor. 1973 yılında kurulan Borisov, maçlarını 2014'te hizmete sunulan Borisov Arena'da oynuyor. Teknik Direktörlüğü'nü Vitali Zhukovski'nin yaptığı kulübün, kadro değeri 11.3 milyon Euro. En değerli oyuncuları ise Jakov Filipovic, Aleksandar Filipovic ve Evgeniy Yablonskiy olarak göze çarpıyor.