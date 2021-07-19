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Son dakika spor haberi: EURO 2020 şampiyonu İtalya'nın hocası Roberto Mancini şarküteri kuyruğunda!

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de İtalya'yı şampiyonluğa taşıyan Roberto Mancini, memleketi Jesi Kasabası'nda şarküteri kuyruğunda beklerken görüntülendi. Tecrübeli teknik adamın bu mütevazı tavrı takdir topladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:36
Son dakika spor haberi: EURO 2020 şampiyonu İtalya'nın hocası Roberto Mancini şarküteri kuyruğunda!

EURO 2020'de İtalya ile şampiyonluk yaşayan Roberto Mancini, ailesini ziyaret etmek için memleketine gitti. Anne ve babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Jesi Kasabası'na giden tecrübeli teknik adam, şarküteri kuyruğunda sıra beklerken görüntülendi. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, deneyimli çalıştırıcının bu mütevazı tavırları büyük takdir gördü.

Babası kalp ameliyatı olan ve annesi de dizinden operasyon geçiren Mancini'nin, ailesini ziyaret ettikten sonra tatilini geçirmek için Dubai ya da Sardinya'ya gideceği belirtildi.

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