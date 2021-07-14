Alt liglerden haberler (14.07.2021)

ERZURUM'DAN C. İFT TAKVİYE

TFF 1. Lig'de transferin en hareketli kulübü olarak dikkat çeken BB Erzurumspor iki takviye daha yaptı. Dadaşlar, 1922 Konya'dan 25 yaşındaki sağ bek Celal Hanalp'i renklerine bağladı. Celal, geçen sezon 2. Lig'de 27 maça çıkarken 4 gol attı, 1 de asist yaptı. Mavi-beyazlılar, Samsunspor'dan ayrılan 31 yaşındaki Gökhan Alsan'ı da kadrosuna kattı. Samsun'da geçen yıl 22 maça çıkan tecrübeli orta saha, 4 gol, 2 asistle oynadı. Erzurum bu sezon Mustafa Akbaş, Ahmet Canbaz, Aykut Demir, Orhan Ovacıklı ve Aaron Olanare'yi transfer etmişti.

BOLUSPOR'DAN 3 TRANSFER BİRDEN

Boluspor, Etimesgut'tan sağ bek Mehmet Zahit Çınar'ı 3 yıllığına renklerine kattı. Yarenler, Arnavutluk liginde KF Teuta forması giyen forvet Dejvi Bregu ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Emin Bayram bir daha kiralandı

SOUSA RESMEN MANİSA FK'DA

FOTOMAÇ'IN 3 gün önce duyurduğu transfer resmiyet kazandı. TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa FK, Gaziantep'ten ayrılan Andre Sousa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaziantep FK formasını 40 kez terletirken 2 gol, 2 asist yaptı

BÖRVEN TAMAM

A.Gücü, Torgeir Börven ile yeniden anlaştı. Gaziantep FK başta olmak üzere birkaç Süper Lig takımının ilgilendiği golcü oyuncu ile yapılan karşılıklı fedakarlıkların ardından 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı. 29'luk futbolcu, 30 karşılaşmada 10 gol, 1 asist yaptı.



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 19 yaşındaki golcü Enis Destan'ın takımdan ayrılabileceğini söyledi. Eroğlu, "Enis Destan'ın, Burak İnce'nin opsiyonları da açık. Geçen sene Ravil Tagir ligin 3. haftasında gitmişti. Transfere açığız" diye konuştu



Bursaspor'un 21 yaşındaki sol kanadı Çağatay Yılmaz, "Transfer tahtasının açılması bizi pozitif etkiler. Ne kadar tecrübeli futbolcu olursa bizim için o o kadar iyi" dedi. Hedefinin ilk 11'e girmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Balıkesirspor, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile yeniden anlaşma sağladı. Geçen sezon takımın başına geçtikten sonra kümede kalmayı garantileyen Şimşek ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığı ifade edildi. Şimşek yönetiminde Balıkesir ligi 13. sırada bitirmişti