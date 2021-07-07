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Guendouzi Marsilya’da

Geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder’i Roma’dan satın alma opsiyonuyla kiralayan Marsilya genç bir yatırım daha yaptı. Fransız kulübü, Arsenal’in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi’yi 11 milyon euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Geçen sezonu Alman temsilcisi Hertha Berlin’de kiralık geçiren Fransız ön libero, 24 maça çıkarken, 2 kez fileleri sarsmış ve 3 asist yapmıştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Guendouzi Marsilya’da
Geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder'i Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralayan Marsilya genç bir yatırım daha yaptı. Fransız kulübü, Arsenal'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi 11 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Geçen sezonu Alman temsilcisi Hertha Berlin'de kiralık geçiren Fransız ön libero, 24 maça çıkarken, 2 kez fileleri sarsmış ve 3 asist yapmıştı.
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