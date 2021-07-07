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Brezilya - Arjantin Copa America final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | COPA AMERICA

3 yılda bir düzenlenen Copa America'da finalin adı belli oldu. Brezilya ile Arjantin Copa America finalinde karşı karşıya gelecek. Maracana Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Brezilya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:59
Brezilya - Arjantin Copa America final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | COPA AMERICA

Copa America finai futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldızları karşı karşıya getirecek final maçında Brezilya ve Arjantin karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Brezilya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brezilya - Arjantin maçı 11 Temmuz Pazar TSİ 03.00'te oynanacak. Mücadele, Maracana Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN'İN FİNAL YOLU

Arjantin A grubunu 10 puan ile zirvede tamamladı. Çeyrek final maçında Ekvator'u 3-0 mağlup etti. Yarı finalde karşılaştığı Kolombiya'yı penaltılarla 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

BREZİLYA'NIN FİNAL YOLU

Brezilya B grubunu 10 puan ile zirvede tamamladı. Çeyrek final maçında Şili'yi 1-0 yenen Brezilya, yarı finalde Peru'yu da aynı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

MESSI YİNE ZİRVEDE!

Oldukça keyifli geçen Copa America'da 26 maçta 59 gol atıldı ve maç başına ortalama 2.27 gol ortalaması tutturuldu. Messi attığı 4 gol ile en golcü futbolcu konumunda bulunuyor. Brezilya'nın yıldızı Neymar'ın 2 golü bulunuyor.

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