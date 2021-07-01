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Son dakika spor haberleri: Flaş transfer gelişmesi! Bruno Alves imzayı attı

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'e transfer olması beklenen Bruno Alves, sürpriz bir karara imza atarak ülkesi Portekiz'e döndü. Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan 39 yaşındaki stoper, babası Washington Alves'in de forma giydiği Famalicao'ya imza attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 10:51
Son dakika spor haberleri: Flaş transfer gelişmesi! Bruno Alves imzayı attı

Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Bruno Alves, babası Washington Alves'in forma giydiği Famalicao'ya imza attı.

Porto'ya da geri döneceği konuşulan 39 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra babasının oynadığı kulüpte forma giymekten büyük mutluluk duyacağını belirtti.

Baba Alves bir süre önce transfer için, "Portekiz'de başka takımlardan da teklifler var. Aynı zamanda İtalya, Meksika ve Türkiye'den de teklif aldık. Bruno Alves'in seçebileceği çok teklif var. Elbette kariyerini Porto'da bitirmek istiyor ancak belki bu yıl bu olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den 2016'da ayrıldıktan sonra Cagliari ve Rangers'ta oynayan Portekizli oyuncu, son olarak Parma'da 3 yıl geçirmişti.

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