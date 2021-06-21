Haberler Futbol Suarez'in dil sınavı yetkilileri yaktı! 4 kişi yargılanacak

'in dil sınavı yetkilileri yaktı! 4 kişi yargılanacak

'da savcılar, 'nın takımında forma giyen 'in geçen eylülde aldığı dil sınavına yönelik soruşturmada Uruguaylı futbolcunun sınavdan geçmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:35
Suarez'in dil sınavı yetkilileri yaktı! 4 kişi yargılanacak

Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'a geçen sezon öncesi transferi gündeme gelen ve bu takımda oynayabilmesi için İtalyanca dil yeterlilik belgesi alarak İtalyan vatandaşlığına geçmesi gereken 'in 17 Eylül 2020'de girdiği sınava ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Perugia Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Uruguaylı futbolcunun sınavdan "kolay" bir şekilde geçmesini sağladıkları iddia edilen aralarında üniversitenin o dönemki rektörü Prof. de olmak üzere toplam 4 üniversite yetkilisinin yargılanması talep edildi.

Söz konusu talebin inceleneceği ön inceleme duruşmasının 28 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

SON DAKİKA