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Son dakika spor haberi: 'da şampiyon . Petersburg oldu

Son dakika spor haberleri... 'nde şampiyon belli oldu. , bitime iki hafta kala ligi zirvede tamamlamayı garantiledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:23
Son dakika spor haberi: Rusya'da şampiyon Zenit St. Petersburg oldu

'nde bitime iki hafta kala şampiyonluğun oldu. Zenit, ligin 28'inci hafta karşılaşmasında en yakın rakibi 'yı 6 gol ile geçip bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. St. Petersburg temsilcisi evinde ağırladığı ekibini karşılaşmanın ilk yarısını 19'uncu dakikada ile 39 ve 45+3'üncü dakikalarda 'un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Zenit, 46'da Azmoun ile 4'üncü golü buldu. 51'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dzyuba skoru 5-0'a getirdi. Başkent ekibi Lokomotiv Moskova 56'da ile durumu 5-1 getirdiyse de 67'de skoru belirledi: 6-1.

Bu sonuçla Zenit puanını 61'e yükseltirken en yakın rakibi Lokomotiv Moskova 52 puanda kaldı. Böylece bitime 2 haftanın kaldığı Premier Ligi'nde Zenit şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. St.Petersburg takımı, üst üste üçüncü kez ve Rusya tarihinde yedinci kez şampiyon oldu (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) .

Rusya'da şampiyonluk sayısı bakımından sonrası lig tarihinde Zenit 7, 6 ve 10 kez şampiyonluk kupası kaldırdı.


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