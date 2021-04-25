Son dakika spor haberi: Alexander Ceferin açıkladı! "12 kulübe de ceza gelecek"

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, geçtiğimiz hafta kurulduğu açıklanan ve yalnızca iki gün sürdükten sonra dağılan Avrupa Süper Ligi'yle ilgili İngiliz basınından Daily Mail'e özel açıklamalarda bulundu.

Bu kulüplerin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımıyla ilgili konuşan Ceferin, ceza alıp almayacaklarına ilişkin şunları dile getirdi:

Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulübe farklı seviyelerde ceza vereceğiz. Barcelona, Real Madrid ve Juventus gibi hala ligin mevcudiyetini savunan kulüpler, hata yaptıklarını söyleyen ve birlikten erken ayrılan İngiliz ekiplerinden daha ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Her kulüp yaptığı hatanın sonuçlarına katlanmak zorunda. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yaptıkları doğru değildi ve önümüzdeki günlerde neler yapacağımızı göreceğiz. İngiliz kulüpleriyle diğer kulüpler arasında bence net bir fark var. Hata yaptığı beyan etmek de büyüklüktür. Ama herkes sorumluluğunu bilecek.



