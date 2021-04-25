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Son dakika spor haberi: açıkladı! "12 kulübe de ceza gelecek"

Son dakika spor haberleri... Başkanı , 'ni kuran 12 kulübün ceza alacağını duyurdu. Yaptırımlar üzerine çalışmaların sürdürüğünü belirten Başkan Ceferin, "İngiliz kulüpleri erken çekildiği ve hata yaptıklarını kabul ettikleri için diğerleriyle aynı cezayı almayacak" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 11:57
Son dakika spor haberi: Alexander Ceferin açıkladı! "12 kulübe de ceza gelecek"

Başkanı , geçtiğimiz hafta kurulduğu açıklanan ve yalnızca iki gün sürdükten sonra dağılan 'yle ilgili İngiliz basınından 'e özel açıklamalarda bulundu.

Bu kulüplerin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımıyla ilgili konuşan Ceferin, ceza alıp almayacaklarına ilişkin şunları dile getirdi:

Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulübe farklı seviyelerde ceza vereceğiz. , ve gibi hala ligin mevcudiyetini savunan kulüpler, hata yaptıklarını söyleyen ve birlikten erken ayrılan İngiliz ekiplerinden daha ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Her kulüp yaptığı hatanın sonuçlarına katlanmak zorunda. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yaptıkları doğru değildi ve önümüzdeki günlerde neler yapacağımızı göreceğiz. İngiliz kulüpleriyle diğer kulüpler arasında bence net bir fark var. Hata yaptığı beyan etmek de büyüklüktür. Ama herkes sorumluluğunu bilecek.


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